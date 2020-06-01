На Житомирщині послабили карантинні обмеження

На Житомирщині 1 червня послабили карантинні обмеження, дозволивши міжобласне та міжнародне транспортне сполучення та роботу закладів фізкультури і спорту.

Про це повідомив перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко у Facebook.

«Комісія ТЕБ і НС Житомирської обласної державної адміністрації прийняла рішення про послаблення карантинних обмежень з 01.06.2020 на території нашої області», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про відкриття регулярних та нерегулярних рейсів міжміського, міжобласного та міжнародного значення та перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Крім того, комісія дозволила відвідування закладів освіти, роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, а також діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон).

Як зауважив Федоренко, водночас передбачено проведення температурного скринінгу всім працівникам та відвідувачам зазначених закладів і встановлення при вході до приміщень і у залах антисептиків.

Крім того, допуск у приміщення дозволяється з розрахунку не більше однієї людини на 10 м.кв. При цьому, в басейні на 50 м однієї доріжки можуть бути не більше 4 осіб, на 25 м – не більше двох.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтвердили 742 випадки COVID-19, 422 пацієнти одужали, 14 померло.

В Україні на 1 червня 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 340 нових випадків.