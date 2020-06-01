Відкриття дитсадків після карантину: у Харкові їх відвідала лише третина вихованців

У Харкові в перший день роботи дитячих садочків після карантину на заняття прийшли лише 30% вихованців.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

«Усі дошкільні установи міста Харкова, а їх 206, 1 червня почали приймати дітей в умовах карантину через пандемію COVID-19. В дитсадки прийшло сьогодні близько 13 тисяч дітей із 44 тисяч, тобто близько 30%», - повідомили в міськраді.

Дитячі садочки у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Тепер діти більше часу проводитимуть на вулиці. Для безпеки дітей в групах прибрали м'які іграшки, настільні ігри і махрові рушники, які замінили на паперові. За столами діти тепер сидітимуть по діагоналі (по два замість чотирьох), спатимуть на відстані один від одного. Кожні чотири години дітям вимірюватимуть температуру, і вихователі будуть фіксувати дані в спеціальних журналах.

На Харківщині станом на ранок 1 червня зареєстровано 1083 випадки COVID-19. 501 людина одужала, померло 47 людей.