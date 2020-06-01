Дитсадки, спортзали та готелі: у Києві почався наступний етап послаблення карантину

Київ з 1 червня розпочав наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відсьогодні, з 1 червня, у столиці відкрили дитячі садочки, ті, що виконали вимоги і регламенти для безпечної роботи в цій ситуації", - сказав Кличко.

Також він повідомив, що з 1 червня у столиці відкрили: спортивні комплекси, зали та фітнес-центри, дитячо-юнацькі спортивні школи, заклади професійно-технічної освіти для випускників та абітурієнтів.

Крім цього, з 30 травня у столиці відкрилися: великі магазини площею понад 1000 квадратних метрів, торгово-розважальні центри (без розважальних зон), розпочали працювати і готелі, крім хостелів.

Як повідомлялося, з 1 червня в Україні розпочинається новий етап пом’якшення карантину.

Станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 340 нових випадків. Загалом одужало 9 690 людини, від COVID-19 померло 718 людей.