В Україні розпочинається новий етап пом’якшення карантину

Зазначається, що з 1 червня буде дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також буде відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом.

“Якщо ми говоримо про користування фітнес-центрами, то обов’язково, щоб на вході до закладу відбувався термоскринінг. Якщо температура 37,2 градуса і вище, то людина не допускається. Ми рекомендуємо, щоб були антисептики на вході. Працівники закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті”, - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, в Україні діє адаптивний карантин.

“Відповідно перехід на наступний етап пом’якшень у кожному регіоні можливий лише тоді, якщо область відповідає усім критеріям”, - зазначив урядовець.

Він наголосив, що скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.