Степанов пояснив, хто відповідатиме за безпеку у дитсадках

Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів у дитсадках лежить на місцевій владі та власниках, якщо заклади приватні, контроль здійснює Держпродспоживслужба.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в неділю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 25 травня дозволена робота дитсадків. Усе це є відповідальністю органів місцевої влади й органів управління тих чи інших дитсадків, тому що, наприклад, є ще приватні дитячі садки. Щодо контролю, то цей обов'язок покладено на Держпродспоживслужбу", - сказав він.

Міністр підкреслив, що виконання рекомендацій, які надає МОЗ, знижує ризик інфікування коронавірусом. "Це не той випадок, коли треба боятися, що хтось прийде (з перевіркою - ред.). Треба виконувати ці рекомендації заради свого здоров'я. Це - найкращий контроль", - наголосив Степанов.

Як повідомлялося, станом на 31 травня в Україні лабораторно підтверджено 23 672 випадки COVID-19, із них за останню добу - 468 нових випадків.

Кабінет міністрів із 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивну модель карантину.