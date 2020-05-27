У Києві вперше з початку пандемії одужали більше людей, ніж захворіли

У Києві вперше з початку пандемії COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж захворіло.

Про це на брифінгу 27 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одужали за добу 44 людини. Усього коронавірус подолали 442 мешканці столиці. Тобто, гарна новина - вперше з початку пандемії в нас за добу одужало більше людей, ніж захворіло", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, у Києві станом на 27 травня 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус у 29 киян.

Станом на 27 травня в Україні 21 905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 321 новий випадок.