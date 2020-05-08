Кладовища у Франківську планують відкрити з 12 травня

В Івано-Франківську кладовища планують відкрити з 12 травня, поліцію просять забезпечити порядок у вихідні.

Про це на засіданні комісії ТБ і НС сказав директор Івано-Франківського КП "Міська ритуальна служба" Андрій Хруник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кладовища закриті. Плануємо відкрити з 12 травня", - зазначив Хруник і одразу отримав погодження на ці дії від Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа.

Водночас, Хруник зауважив, що поховання на кладовищах проходять з дотриманням усіх санітарних норм. Втім, сьогодні, каже, зафіксували конфлікти.

"Є прохання до патрульної поліції забезпечити екіпаж на завтра-післязавтра на міському кладовищі. Сьогодні вже виникали конфлікти, бо на кладовищах є сектори військових поховань. Люди приходять - кладовища закриті", - зазначив Хруник.

За його словами, патруль поліції необхідний для того, щоб унеможливити конфлікти між працівниками кладовищ та відвідувачами.

Як повідомлялося, з 24 квітня в Івано-Франківську заборонили відвідування всі міських кладовищ, в тому числі і найбільшого, що у селі Чукалівка.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення.