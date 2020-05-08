У Полтаві дозволять відвідувати кладовища за умови дотримання "карантинних" правил

У Полтаві з понеділка, 11 травня, дозволять відвідувати кладовища за умови дотримання протиепідемічних вимог.

Таке рішення у п'ятницю ухвалив виконком, повідомляє пресслужба Полтавської міської ради.

"З 11 травня 2020 року громадянам буде дозволено відвідувати громадські місця та кладовища, за умови дотримання усіх санітарних вимог", - йдеться у повідомленні.

Документом скасовується дія рішення міськвиконкому від 17 квітня 2020 року, яким на період карантину заборонялась присутність на цвинтарях громадян, зокрема священнослужителів, з метою поминальніх заходів. Відвідувачі допускалися на кладовища лише з метою організації та проведення поховань померлих і загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 13 квітня рішення про заборону відвідування кладовищ були прийняті задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції у низці міст. А 21 квітня рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було доручено заборонити відвідування кладовищ і місць окремих поховань головам КМДА та обласних державних адміністрацій по всій Україні.

Станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.