Криклій: Перевезення між областями поновляться з 1 червня, метро - з 25 травня

Міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом та залізницею поновляться з 1 червня.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

“З 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні; з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом”, - повідомив міністр за результатами засідання уряду.

Він також зазначив, що з 22 травня поновлюються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

Окрім того, за його словами, з 25 травня поновлюється перевезення пасажирів у метро.

Міністр повідомив, що з 15 червня поновлюється прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

“Обов’язкові вимоги безпеки незмінні – масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту”, - підкреслив Криклій.

Він нагадав, що сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня.

Криклій акцентував, що поновлення транспортного сполучення можливе за певних умов. Зокрема, регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, становить менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово поновлювати роботу транспорту.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду, зауважив міністр.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що поновлення рейсових авіаперевезень можливе після 15 червня, коли аеропорти інших країн також відкриються.

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Як повідомлялося, що Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.