Криклій: Перевезення між областями поновляться з 1 червня, метро - з 25 травня
Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
“З 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні; з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом”, - повідомив міністр за результатами засідання уряду.
Він також зазначив, що з 22 травня поновлюються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.
Окрім того, за його словами, з 25 травня поновлюється перевезення пасажирів у метро.
Міністр повідомив, що з 15 червня поновлюється прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.
“Обов’язкові вимоги безпеки незмінні – масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту”, - підкреслив Криклій.
Він нагадав, що сам термін карантину в Україні продовжено до 22 червня.
Криклій акцентував, що поновлення транспортного сполучення можливе за певних умов. Зокрема, регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, становить менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово поновлювати роботу транспорту.
У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не діють послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду, зауважив міністр.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що поновлення рейсових авіаперевезень можливе після 15 червня, коли аеропорти інших країн також відкриються.
Як повідомлялося, що Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.
Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були послаблені.