У громадському транспорті Житомира відновлюють пільговий проїзд

У громадському транспорті Житомира з п’ятниці, 22 травня, відновлюють пільговий проїзд, але з часовими обмеженнями.

Відповідне рішення прийняв на своєму засіданні виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Багато людей зараз не працює, і ті, хто мають пільги, повинні їх знову отримати. Тому ми підготували відповідне рішення, але хочу зазначити, що в ньому все ж є часові обмеження щодо проїзду за посвідченнями. Для того, щоб не перевантажувати міський транспорт, ми залишаємо обмеження по спецперепустках до 10.00 і з 16.00, аби люди могли доїхати на роботу. В інший час громадським транспортом можуть користуватися всі інші мешканці Житомира і Житомирської ОТГ, і також ми повертаємо ті пільги, які в них були», - зазначив Житомирський міський голова.

Як зауважив начальник управління транспорту і зв’язку міськради Костянтин Підпокровний, рішення вступає в дію з 22 травня. Відтак, пасажири, що мають пільги, зможуть безкоштовно їздити у транспорті з 10.00 до 16.00 у будні та без обмежень у вихідні.

Раніше в обласному центрі вирішили не зупиняти на час карантину громадський транспорт, а тимчасово відмінили пільговий проїзд та запровадили спецперепустки затвердженої міськрадою форми та завірені роботодавцями.

З 11 травня в обласному центрі послабили обмеження, дозволивши пасажирам у визначені години та на вихідних їздити без спецперепусток.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи наразі продовжили до 22 травня, але з 11 травня їх послабили.

Фото: zhzh.info