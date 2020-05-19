На Житомирщині у рамках програми «Велике будівництво» триває ремонт автошляху державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський, 13 км якої від Житомира до Черняхова покрили щебенево-мастиковим асфальтобетоном.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Житомирській області у Facebook.

«У межах поточного середнього ремонту ділянки шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (від міста Житомир в напрямку містечка Черняхів) на км 158+000 - 173+000 добігають кінця роботи з влаштування шарів асфальтобетону», - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині триває ремонт дороги державного значення М-21

Зазначається, що там завершуються роботи з влаштування верхнього шару дорожнього покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону. Крім того, розпочато встановлення металевого бар’єрного огородження та триває укріплення узбіч відфрезерованим матеріалом.

Відповідно до проєкту, на цій ділянці ремонту планують замінити дорожні знаки, встановити сигнальні стовпчики та нанести дорожню розмітку.

Загальна протяжність ділянки 15 км, а роботи виконує підрядна організація ПП «Автомагістраль».

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2020 році планує збудувати та відремонтувати 125,8 кілометрів доріг державного значення у Житомирській області.

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Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала в Україні з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.