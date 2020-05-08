На Буковині від COVID-19 вже одужали майже 300 людей

У Чернівецькій області за добу підтвердили одужання від коронавірусу в 40 пацієнтів, загальна кількість вилікуваних в області сягнула 298.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"40 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Таким чином, у Чернівецькій області від коронавірусу вже вилікувалися 298 людей", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що за добу підтвердили 49 випадків інфікування COVID-19.

"На Буковині 7 травня офіційно підтверджено ще 49 випадків зараження коронавірусом, 22 із них – у Чернівцях. Лабораторний центр дослідив 418 нових зразків", - указали в ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2097 осіб.

В Україні станом на ранок 7 травня підтверджено 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків.