Для відкриття пункту пропуску "Рава-Руська" чекають рішення уряду

Пункт пропуску "Рава-Руська" поновить роботу, коли буде оприлюднене відповідне урядове рішення.

Про це заявив кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

«На даний момент рішення Кабміну ще не оприлюднено. Відразу після опублікування рішення, що має внести зміни до діючого розпорядження про закриття пунктів пропуску, буде поінформовано польську сторону, і за деякий час буде відновлено зокрема роботу пункту пропуску "Рава-Руська", - сказав Демченко.

За його словами, наразі на державному кордоні функціонують 19 автомобільних пунктів пропуску.

Як повідомлялось, 6 травня на своєму засіданні уряд ухвалив рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Рава-Руська” та для морського сполучення “Скадовський морський торговельний порт”. Раніше вони були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.

Читайте також: Кабмін відкрив для вантажних перевезень два пункти пропуску

На думку Кабміну, відновлення роботи пункту пропуску “Рава-Руська” дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП “Ягодин” та “Краківець” для автомобільного сполучення з Республікою Польща. Крім цього, це сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому.