Кабмін відкрив для вантажних перевезень два пункти пропуску

Кабмін дозволив здійснювати вантажні перевезення через автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська» та Скадовський морський торговельний порт.

Відповідне розпорядження Кабінет міністрів України ухвалив на своєму засіданні 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом пояснювальної записки до розпорядження, відкриття пунктів пропуску «Рава-Руська» та «Скадовський морський торговельний порт» для вантажних перевезень дозволить уникнути розриву усталених логістичних ланцюгів та появи перешкод для міжнародної торгівлі з Республікою Польща і Європейським Союзом в цілому. Адже ті пункти пропуску, які діють сьогодні вже є перевантаженими.

«Також, враховуючи технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України, що не передбачають тісного контакту між людьми, обмеження щодо обробки вантажів у міжнародному сполученні у морських портах України є недоцільним, створює перешкоди для роботи морських портів та може призвести до повної зупинки роботи підприємства», - зазначається в записці.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня ухвалив розпорядження «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення», відповідно до якого було закрито 94 пункти пропуску через державний кордон України.

2 квітня Кабмін ухвалив зміни до цього розпорядження, відповідно до яких в Україні залишались відкритими 19 пунктів пропуску через держкордон. 15 квітня Кабмін ухвалив рішення про закриття ще 10 пунктів пропуску.