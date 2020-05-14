Нацслужба здоров'я виділила понад 95 мільйонів на допомогу пацієнтам із COVID-19

НСЗУ підписала договори з усіма 25 центрами екстреної медичної допомоги на надання допомоги пацієнтам із коронавірусом та вже виплатила 95 млн грн 18 центрам екстреної медичної допомоги.

Про це йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, який є в розпорядженні Укрінформу.

"НСЗУ підписала договори з усіма 25 центрами екстреної медичної допомоги на надання допомоги пацієнтам із коронавірусом та вже виплатила 95 460 246 грн 18 центрам екстреної медичної допомоги. Станом на 14:00 14 травня всього 543 заклади подали 666 пропозицій на 4 пакети, які передбачають надання послуг із тестування, екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. 70 договорів уже підписані", - повідомили в НСЗУ.

За даними НСЗУ, оплата йтиме на кожну команду, задіяну в лікуванні пацієнтів. Оскільки в таких стаціонарах має бути обов’язково забезпечене цілодобове чергування лікарів, тобто щонайменше 4 команди, якщо там є бодай один пацієнт, усі члени команди мають право на передбачені законодавством доплати.

До команди медпрацівників опорних лікарень, що надають меддопомогу пацієнтам з COVID-19, входять лікар-анестезіолог, лікар-терапевт або інфекціоніст і ще один фахівець (або лікар – терапевт чи інфекціоніст, або лікар іншої спеціальності, наприклад, акушер-гінеколог у пологовому будинку). Плюс три особи середнього та молодшого персоналу в розрахунку на одного лікаря, оскільки левова частка надання допомоги такими хворими – сестринська, а також догляд за ними.

Під час заповнення пропозиції про надання допомоги пацієнтам з COVID-19 заклад зазначає інформацію щодо кількості команд, які залучені до лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою.

В Нацслужбі зазначили, що тариф на оплату послуг включає доплати медикам у розмірі до 300% до заробітної плати за квітень.

"Головний лікар, який підписує договір з НСЗУ, бере на себе зобов’язання додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які працюють безпосередньо з COVID-19", - наголосили в Нацслужбі.

Водночас у НСЗУ нагадали, що виплати за березень медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19, в тому числі і надбавки до зарплат, мають іти з медичної субвенції, яку уряд розподілив по регіонах ще у квітні.