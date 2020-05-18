В Україні за добу - 325 нових випадків COVID-19

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 325 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 18 616 людей, з них 1324 дитини та 3650 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіло 23 дитини та 81 медпрацівник, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 160 осіб.

Загалом одужало 5276 осіб, 535 випадків летальних.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 5098 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 47, Рівненській - 41, а також у м. Києві - 41.