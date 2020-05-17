Костюми біозахисту з понеділка почнуть розподіляти між регіонами – МОЗ

В Україну вже прибув вантаж із костюмами біологічного захисту для медичних працівників. З понеділка їх почнуть розподіляти між регіонами відповідно до потреб.

Про це під час брифінгу 17 травня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вантаж уже прибув в Україну, починаючи з понеділка почнеться розподіл цих костюмів у наші лікарні, лабораторні центри, саме туди, де їх найбільше потребують", - сказав Степанов.

Він додав, що безпосередньо до лікарень розвозити костюми почнуть з понеділка або вівторка.

За словами міністра, минулого тижня в Україну також прибув вантаж НАК "Нафтогаз України" з обладнанням та захисними костюмами, який був розподілений між 98 лікарнями, що працюють із хворими на COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я доручило ДП “Медичні закупівлі” провести закупівлю 90 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників. ДП “Медзакупівлі” мало придбати костюми за ціною 245 грн/одиниця в українського виробника «Текстиль-контакт». Втім, за даними народного депутата Олексія Гончаренка, згодом МОЗ внесло зміни до річного плану закупівель і самостійно уклало договір з компанією-дистриб’ютором «Меддвін» на закупівлю 71 374 костюмів вартістю майже 500 грн/одиниця.

Пізніше заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявила, що міністерство зупинило закупівлю захисних медичних костюмів через ДП "Медичні закупівлі України" і змушене було здійснити закупівлю у китайського виробника через власний тендерний комітет, тому що медики могли отримати неякісний захист від коронавірусу.