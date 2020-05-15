У МОЗ назвали найбільш недофінансовані напрямки медицини

В Україні 45 закладів фтизіатричної служби недофінансовані на близько 795 мільйонів гривень.

Про це сказала заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 15 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом 45 закладів фтизіатричної служби в Україні недофінансовані приблизно на 795 мільйонів гривень», - заявила Микичак.

Вона зауважила, що аналогічна проблема і з закладами психіатричної допомоги.

«35 лікарень психіатричних недоотримали фінансування, у порівнянні з 2019 роком, на рівні 870 мільйонів гривень. Тобто це ті служби, ті напрямки, які найбільше постраждали, якщо так можна сказати, в процесі входження в етап реформи», - заявила Микичак.

За її словами, мережа фтизіатричної служби дуже різна в областях.

«Без сумніву, що в цих областях є багато диспансерів і лікарень, які не цілком відповідають вимогам, не тільки програмам медичних гарантій, а і загалом сучасним вимогам до лікарень, зокрема, інфекційного профілю. Але ми не зможемо і не змогли впродовж останній років привести всю цю мережу до тих стандартів, які існують в Європі. А в Європі практично немає туберкульозних диспансерів, і, напевно, таким шляхом вирішили рухатися. Для України це є велика проблема», - сказала Микичак.

Заступник міністра звернула увагу на необхідність кращого фінансування фтизіатричних стаціонарів, у порівнянні з минулим роком.

«Для цього буде продовжуватися реформування фтизіатричної мережі. Для цього фтизіатрична мережа і самі диспансери будуть перетворюватися, об’єднуватися їхні зусилля. Маленькі, малопотужні інфекційні відділення, де лікуються кілька пацієнтів і вартість лікування становить 300-400 тисяч гривень на одного пацієнта, але в цю вартість входять не медикаменти, а більше заробітна плата персоналу, і такі диспансери не можуть працювати. Вони мають зайти під єдине управління одного обласного територіального центру фтизіатричної служби. Ці центри мають пройти певне перенавчання персоналу. Тобто весь персонал має вміти володіти сучасними протоколами і весь персонал має отримувати належну заробітну плату, забезпечувати всі вимоги інфекційного контролю. Тобто ми маємо працювати в рамках державної стратегії розвитку фтизіатричної служби», - заявила Микичак.

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Вона додала, що МОЗ працює над тим, щоб зробити фтизіатричні стаціонари сильнішими і спроможнішими для того, щоб перенавчити кадри і «впродовж піврічного періоду створити дійсно ефективну службу допомоги пацієнтам з таким соціально вагомим захворюванням, яким є туберкульоз».