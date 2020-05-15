Степанов розкритикував тарифи медреформи для перинатальних центрів

Тариф медичної реформи для перинатальних центрів не покриває всі їх затрати.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про перинатальні центри, то цей тариф 8 136 гривень і 3 копійки, він ніби має бути обрахований як єдиний незалежно від того, чи це фізіологічні або патологічні пологи. Тариф не покриває всі витрати перинатальних центрів. Це неприпустимі речі", - сказав Степанов.

Він зазначив, що будь-який тариф повинен мати відповідний коефіцієнт, коригуючі коефіцієнти в залежності від складності чи розташування.

За словами міністра, підхід до формування тарифів не був об'єктивним, бо не бралися до уваги ті чи інші складності, реальні витрати на проведення операцій, пологів, обстежень.

"У нас велика країна, і люди живуть і в маленьких містах, і в маленьких селах. І всі вони повинні отримувати якісну медичну допомогу. І ця медична допомога має бути доступною. І це потрібно робити з урахуванням інфраструктури", - сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, договір з Національною службою здоров’я на надання послуги “Медична допомога у складних неонатальних випадках” уклав 121 заклад охорони здоров’я. З них - 22 перинатальні центри ІІ та ІІІ рівня. Кожен медичний заклад отримає від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом - від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. грн. Це найвищий тариф Програми медгарантій на 2020 рік. У послугу входитиме: інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за передчасно народженою та/або хворою дитиною з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених, респіраторна підтримка, цілодобове парентеральне харчування тощо.