Без карантину в Україні було б 180 тисяч хворих - Ляшко

Без карантинних заходів в Україні було б 180 тисяч хворих на COVID-19.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державнйи санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів. Якби ми не вводили карантинних заходів, у нас би було зараз 180 тисяч хворих на коронавірусну хворобу... Як би хтось не критикував, як би хтось не вважав, що щось робиться не так, ми сьогодні маємо результат карантинних заходів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що раніше пік захворюваності прогнозувався на 14-17 квітня, але завдяки обмежувальним заходам "пік" захворюваності може розтягнутися в часі.

"Так, ми маємо зараз деяке зниження, але це зниження не має вводити в оману. Це тимчасове зниження. Ми виходимо на якесь плато, і наше головне завдання, щоб це плато не пішло стрімко вгору, тому всіх закликаємо дотримуватися карантинних заходів. Це все допоможе нам тримати рівень захворюваності на тому рівні, який ми зараз маємо, і це допоможе нам якісно і ефективно лікувати тих людей, які знаходяться в закладах охорони здоров’я", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу, що уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про продовження карантину до 12 травня.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 21 квітня в Україні зареєстровано 6125 випадків захворювання на COVID-19, померпла 161 людина, 367 - одужали.