Уряд може продовжити карантин - Шмигаль

Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити його у деяких сферах.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається, глава уряду навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки НАНУ, згідно з якими очікується два піки захворюваності: орієнтовно на кінець квітня та між 3 і 8 травня.

Водночас Шмигаль додав, що цього тижня планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня", - поінформував очільник уряду.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про намір ініціювати продовження карантину до 12 травня і водночас проанонсував його послаблення.

Фото: КМУ