Уряд може продовжити карантин - Шмигаль
Укрінформ
Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити його у деяких сферах.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначається, глава уряду навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки НАНУ, згідно з якими очікується два піки захворюваності: орієнтовно на кінець квітня та між 3 і 8 травня.
Водночас Шмигаль додав, що цього тижня планується пом'якшити деякі заходи.
"Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня", - поінформував очільник уряду.
Як повідомлялося, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про намір ініціювати продовження карантину до 12 травня і водночас проанонсував його послаблення.
Фото: КМУ