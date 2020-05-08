На Прикарпатті вирішили поки не відкривати стоматологічні кабінети

В Івано-Франківській області підтримали послаблення карантинних заходів з 11 травня, але призупинили відкриття стоматологічних кабінетів. Для них розроблять алгоритм роботи.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив голова обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є заходи, які обмежують карантин. Ці дії уряду ми підтримали на обласній комісії ТЕБ та НС і, відповідно, надіслали всім органам місцевого самоврядування для прийняття рішень в районах. Крім надання дозволу на роботу стоматологічних кабінетів. Буде розроблено алгоритм роботи стоматкабінетів», - зазначив Федорів.

Він зауважив, що рішення щодо роботи стоматологічних кабінетів в області ухвалять після вихідних, аналізуючи ситуацію щодо захворюваності на коронавірус.

«Послаблення карантину – це не його відміна», - наголосив Федорів і закликав прикарпатців у вихідні більше часу проводити вдома і не захоплюватись відпочинком з друзями на природі.

За його інформацією, за останню добу в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 23 нові випадки захворювання на COVID-19, один – летальний. У Тисменицькому районі від коронавірусної інфекції помер 59-річний чоловік.

Станом на 8 травня на Прикарпатті лабораторно підтверджено 1078 випадків захворювання на СOVID-19, з них 60 - летальні, одужали 147 осіб.

Як повідомлялося, дію карантину, який почався 12 березня, продовжено до 22 травня, але з 11 травня уряд послабив карантинні заходи. Зокрема, дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків. Відкриють музеї, заклади побутового обслуговування, запрацюють адвокати та нотаріуси.

В Україні cтаном на ранок 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 361летальний, одужало 2706 осіб. За добу зафіксовано 504 нових випадків.