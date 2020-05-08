На вихідні посилять карантин у населених пунктах Херсонщини, де були спалахи COVID-19

На Херсонщині на вихідні та святкові дні через COVID-19 посилять карантинні заходи у місті Каховка та селі Андріївка Скадовського району.

Про це 8 травня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 8 години 9 травня до 6 години 12 травня буде впроваджено додаткові обмежувальні заходи в місті Каховка та в селі Андріївка Скадовського району. Буде встановлено додаткові блокпости, здійснюватиметься температурний скринінг», - зазначив Чабан.

За його словами, додаткові заходи введені у населених пунктах, де зафіксовані спалахи коронавірусу. Він також повідомив новину для мешканців міста Олешки, де протягом двох тижнів не було зареєстровано нових захворювань - додаткові заходи по перекриттю міста на ці святкові дні застосовуватися не будуть.

Наразі в області 149 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус, 69 людей вже одужали, є 2 летальні випадки.