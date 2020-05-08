На Харківщині зафіксували спалах COVID-19 у ще одній лікарні

У Красноградській центральній районній лікарні на Харківщині зафіксовано спалах COVID-19 серед працівників: захворіли 10 медиків, які контактували з хворим пацієнтом.

Про це повідомили у Красноградській райдержадміністрації.

«У Красноградському районі зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (одужав – 1). За останню добу зареєстровано 11 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (в т.ч. 10 – це контактні медпрацівники, 1 хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні). Всі контактні медпрацівники з виявленим коронавірусом знаходяться на самоізоляції», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Харкові через спалах коронавірусу дві лікарні закрили на карантин

Тож загалом на Харківщині інфіковано вже 125 медиків із 31 закладу в обласному центрі та районах. Найбільше захворілих (23) - у 25-й Харківській міській багатопрофільній лікарні, 9 випадків - у Чугуївській ЦРЛ, по 6 - у Валківській ЦРЛ і Обласній психлікарні №1 у с. Стрілеча.

У департаменті охорони здоров’я Харківської ОДА, коментуючи значне інфікування медиків, зазначають, що медичні працівники мають додержуватися рекомендацій МОЗ щодо особистого захисту і розглядати кожного пацієнта як потенційного захворілого на COVID-19.

Серед інфікованих медиків у регіоні є працівники швидкої допомоги, харківських поліклінік і навіть обласного бюро судмедекспертизи. В останньому, як повідомляють в Обласному лабораторному центрі, захворів реєстратор, тобто про інфікування на роботі не йдеться.

Загалом на Харківщині станом на ранок 8 травня підтверджено 476 випадків захворювання, з них 11 летальних. 57 людей одужали.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено у 977 дітей та 2 758 медиків.