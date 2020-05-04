У Харкові через спалах коронавірусу дві лікарні закрили на карантин

У Харкові через спалах COVID-19 закрили на карантин 25-ту міську клінічну багатопрофільну лікарню та 27-му міську клінічну лікарню.

Про це журналістам розповіла завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початку минулого тижня на карантин закрили Харківську міську клінічну багатопрофільну лікарню №25. Коронавірус підтвердили у 21 медпрацівника лікарні, 20 з яких мали контакт із хворим на COVID-19 пацієнтом з терапевтичного відділення. Є ще один випадок серед медперсоналу, але з хворим пацієнтом не пов'язаний", - зазначила Сухорукова.

За її словами, міську клінічну лікарню №27 закрили наприкінці минулого тижня: "У пацієнта із реанімаційного відділення з інфарктом спершу діагностували пневмонію, а тоді виявили COVID-19. Цього пацієнта перевели до інфекційної лікарні, де він помер уночі проти 3 травня".

"У чотирьох медпрацівників цієї лікарні, які контактували із хворим, підтвердили коронавірус. Ще в однієї медсестри, яка не контактувала з хворим, також діагностували COVID-19", - додала Сухорукова.

За її словами, наразі ці лікарні перебувають на карантині: "Медпрацівники обстежуються. Ті, в яких результати позитивні, відсторонені від роботи й перебувають на самоізоляції впродовж двох тижнів".

"Рішення про відновлення роботи медзакладів прийматимуть за два тижні за результатами обстеження й проведення відповідних заходів. А саме, після заключної дезінфекції лікарні будуть відкриті для прийому хворих", - пояснила лікарка.

За її словами, хворих із СOVID-19 виявляють і в інших лікарнях: "Якщо серед інфікованих немає медпрацівників, закривають лише відділення, де виявили хворого. За медпрацівниками й пацієнтами, які на той час перебували у відділенні, спостерігають".

Щодо захворювання на коронавірус у Харкові, то, повідомляє департамент охорони здоров'я Харківської міськради, станом на 16:00 4 травня в місті зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, усього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 667 підозр на COVID-19, з яких 361 випадок підтверджений. Під підозрою залишаються 134 людини. Також за цей час 37 пацієнтів одужали, дев'ять осіб померли, в тому числі троє жителів Харкова.