Маски та дистанція: МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон

Міністерство охорони здоров'я надасть дозвіл на відкриття пляжного сезону в Україні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук, і вони підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, мабуть, як і в інших країнах світу", - сказав Ляшко.

За його словами, попри те, що в прісній воді збудник інфекції може виживати, за наявними даними, в річках з проточною водою інфікуватися досить складно - тільки при близькому контакті. Тож МОЗ дозволить працювати і річковим пляжам у цьому сезоні.

Читайте також: Греція відкриє пів тисячі пляжних клубів

Водночас Ляшко наголосив, що не слід відвідувати пляжі людям із групи ризику, тобто особам, старшим за 60 років, а також тим, хто має хронічні захворювання.

"Також треба буде дотримуватись безпечної дистанції від інших людей - не менше двох метрів. Це наш постулат на цей період боротьби з коронавірусною хворобою. Ну, і дотримуватись правил особистої гігієни", - додав він.

Головний держсанлікар зазначив, що також всі відпочивальники мусять надягати маски, щоб унеможливити передачу збудника.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19, з них 325 за добу.