Греція відкриє пів тисячі пляжних клубів

У Греції з 16 травня відкриють понад 500 приватних та комунальних пляжних клубів.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Генеральний секретаріат з питань цивільного захисту в середу випустив низку вказівок, які дадуть змогу 515 грецьким пляжним клубам приватного або комунального господарства відкритися для громадськості в суботу», – йдеться в повідомленні.

Водночас запроваджуються обмеження для таких локацій – 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі закладу та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця.

Заклади громадського харчування на території пляжних клубів можуть пропонувати лише послуги продажу їжі на винос, забороняється приносити їжу та напої до клієнтів під парасолі, а також продавати алкогольні напої.

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Також забороняються заняття спортом, що вимагають будь-якої форми фізичного контакту між учасниками.

Крім цього, експерти «настійно рекомендують», щоб персонал носив маски для обличчя, хоча це не є обов’язковим.

За даними сайту Worldometer, станом на середину дня 14 травня у Греції зафіксували понад 2,7 тис. випадків COVID-19. З них – 155 людей померли, 1 374 – одужали.

Фото: www.themediterraneantraveller.com