Вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше – МОН

Міністерство освіти і науки України зсунуло на місяць термін проведення вступної кампанії.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Так, для вступників на основі ПЗСО реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

"Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня", - додають у МОН.