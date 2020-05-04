Навчальний рік у школах завершиться дистанційно, до 1 липня - МОН

В Україні навчальний рік в зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу завершиться дистанційно.

Про це повідомляє Міністерство науки та освіти.

"Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття; до 1 липня має бути завершений навчальний рік; до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, випускники 11 класів отримають документ про здобуття освіти після складання ДПА у формі ЗНО.

Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.

Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класів скасована.

Що ж до урочистого прощання зі школою, то з огляду на епідемію коронавірусу "у 2019/2020 навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів".

Також у міністерстві нагадали, що вся інформація, пов'язана зі змінами в системі освіти через карантин, зібрана на окремому ресурсі - mon-covid19.info, а учасники ЗНО, які проживають в іншій області або на відстані понад 150 кілометрів від закладу освіти, зможуть змінити місце складання ЗНО.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було призупинено заняття в школах та вишах, а учнів і студентів переведено на дистанційне навчання, також було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Сьогодні уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня - послаблення обмежень.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.