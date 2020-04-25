Вчителі восени пройдуть з учнями матеріал, який припав на карантин – МОН

Вчителі восени пройдуть з учнями матеріал, який припав на карантин – МОН

Укрінформ
У вересні наступного навчального року у всіх школах буде передбачене так зване коригуюче навчання: вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Щоб вчителі мали можливість з’ясувати, який матеріал, в якому об’ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають «діагностувати» ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом», – сказала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

«У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня», – заявила вона.

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Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Зокрема, усі навчальні заклади були переведені на дистанційну форму навчання.

Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

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