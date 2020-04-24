П’ять етапів: уряд розробив план виходу України з карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Про це прем'єр написав у Facebook.

"Уряд має чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання", - написав Шмигаль та опублікував відповідну інфографіку.

Перший етап поступового вихуде з карантину розпочнеться тоді, коли протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання серед усіх протестованих не змінюється або залишається в межах 5%. За цих умов знімуть частину обмежень, зокрема стане доступним відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім дитячих майданчиків).

Другий етап наступить тоді, коли протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків захворювання серед усіх протестованих щоденно знижується, щоденна кількість осіб, які одужали стала або зростає. За цих умов також знімуть частину обмежень, зокрема поновиться навчання в школах для випускних класів.

Третій етап виходу карантину буде тоді, коли протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які одужали, вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків. При цьому в Україні скасують обмеження щодо спортивних та дитячих майданчиків, закладів освіти, метро (спеціальні перевезення), міського транспорту, ТРЦ (без розважальних зон та дитячих майданчиків).

Четвертий етап: має бути встановлено, що протягом 10 днів поспіль кількість нових непов'язаних між собою випадків захворювання щоденно менше, ніж 5 на область. Тоді відновить роботу метрополітен та весь наземний громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти.

П'ятий етап наступить тоді, коли в Україні фіксуватимуть лише поодинокі випадки, які пов’язані виключно з імпортуванням захворювання. Тоді буде знято інші карантинні обмеження, крім встановлених місцевою владою в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Він додав, що урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

За даними ЦГЗ, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 людина одужала. За добу зафіксовано 477 нових випадків.