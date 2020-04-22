Шмигаль: Ми не вмикали стоп-кран для економіки України

В Україні реальний сектор та критична інфраструктура працюють і виконують свої завдання.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не включали стоп-кран для економіки України. Наші основні експортно орієнтовані галузі продовжують працювати на повну потужність... Реальний сектор економіки - від аграрного напрямку до напрямку промислового виробництва, вся критична інфраструктура сьогодні працюють і продовжують виконувати свої завдання", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що наразі з обмеженнями працюють сфери транспорту, кінцевого споживання, бари, ресторани, масові, розважальні, культурні заходи.

Шмигаль наголосив, що уряд розуміє складність ситуації для людей і бізнесу, тому запроваджує низку заходів на підтримку українців, зокрема збільшує виплати по безробіттю, розширює програми підтримки бізнесу, підвищує пенсії, створює нові робочі місця.

Як раніше повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.