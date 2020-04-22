До 11 травня треба збільшити кількість тестувань та забезпечити лікарні – Шмигаль

До 11 травня в Україні треба збільшити кількість тестувань на виявлення коронавірусу та покращити забезпечення лікарень і лікарів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 22 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є декілька дуже важливих завдань, які ми маємо зробити до 11 травня. По-перше, збільшити кількість тестувань на коронавірус. Всі останні тижні ми продовжуємо нарощувати обсяги тестувань. За два крайніх тижні цей показник зріс від 700 тестів до 4 тисяч 700 тестів в день. Ми практично наблизилизь до показника 5 тисяч тестів у день. Це порівняно великий показник, порівняно з країнами-сусідами в Європі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що також необхідно покращити забезпечення наших лікарень та лікарів всім необхідним.

"Сьогодні ми над цим працюємо і статистику доставки засобів індивідуального захисту, обладнання, Міністерство охрони здоров'я надає оперативно, практично в щоденному режимі на своїх брифінгах", - зауважив Прем'єр-міністр.

Як раніше повідомляв Шмигаль, Кабінет міністрів планує схвалити проєкт постанови про продовження дії карантину по 11 травня 2020 року (включно).

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.