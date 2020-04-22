Україна у боротьбі з коронавірусом йде за позитивним сценарієм – Шмигаль

Україна у боротьбі з поширенням коронавірусу наразі йде за позивним сценарієм, але це не означає, що цього року не буде піків захворюваності.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Система охорони здоров’я зараз завантажена хворими на коронавірус менше ніж на 10%. Це ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас в цьому році не буде піків і сплесків. Загалом світ в цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку прийдеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризико-орієнтованих умов, коли будемо вводити карантинні обмеження в окремих містах, селах чи областях", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що Кабмін продовжить карантин щонайменше до 11 травня і водночас планує пом'якшити деякі заходи, наприклад умови обов’язкової обсервації.

"Ті заходи, які ми впровадили, непопулярні і доволі жорсткі, але вони дають сьогодні свій результат. На жаль, не всі свідомо до цього підходять, тому, за розрахунками Національної академії наук України, які були отримані нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності. Один, орієнтовно, це кінець квітня та, орієнтовно, між 3 і 8 травня", - додав глава уряду.

Наразі, за його словами, уряд розглядає 11 травня як бажаний кордон, після якого очікують отримувати позитивні дані, і жити в м'якшому режимі: "Але не факт, що так і буде. Сьогодні ще ніхто в світі прогнозувати і передбачати дані щодо коронавірусу не навчився, всі можуть тільки здогадуватись".

Шмигаль додав, що уряд прораховує моделі, де знаходиться баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів.Він наголосив, що особливо критично важливі сектори малого та середнього бізнесу, в яких є дуже велика кількість робочих місць.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтверджено 6 592 випадки захворювання на COVID-19, за добу захворіло 467 людей.