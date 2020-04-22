Україні доведеться жити з "карантинними" обмеженнями мінімум два роки - Шмигаль

В Україні не має бути ілюзій, що в травні карантин у зв'язку з коронавірусом закінчиться, і все забудеться. Як прогнозує Всесвітня організація охорони здоров'я, жити в умовах тих чи інших карантинних змін всьому світу доведеться принаймні два роки.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"ВООЗ припускає, і ми з цим згодні, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі та збереження життя і здоров'я наших людей. Тому тут не повинно бути ілюзій, що в травні місяці закінчиться карантин і ми всі вийшли і все забули", - підкреслив Прем'єр.

За його словами, всі повинні дотримуватися масочного режиму, певних правил дезінфекції, соціальної дистанції, визначених правил поведінки в транспорті, в громадських місцях, у магазинах тощо.

"Тобто це ціла низка речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим", - акцентує Шмигаль.

Він додав, що всі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, наразі стоять на порозі наступних піків, зокрема й у Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які нібито першу хвилю пройшли і начебто вже її подолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. "Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і що все добре, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах", - вкотре наголосив Шмигаль.

Як повідомляло агентство, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ виноситиме на розгляд постанову про продовження дії карантину до 12 травня.

Карантин в Україні введено з 12 березня і діє до 24 квітня.