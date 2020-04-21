Зеленський – про карантин: Треба точно сказати людям, що і коли відкриють

Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки піковий період захворюваності на коронавірус в Україні очікується на початку травня.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо подолання епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин", – підкреслив Зеленський.

Також на нараді розглядали різні можливості пом’якшення карантину заради психологічної підтримки громадян та запуску економіки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він запевнив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу, що уряд на найближчому засіданні ухвалить рішення про продовження карантину до 12 травня.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні на карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: Офіс Президента