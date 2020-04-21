"Карантинні протести" в Україні малоймовірні – соціальний психолог

Карантинні протести чи інші суспільні реакції на пов’язані з карантином обмеження в Україні малоймовірні, водночас спроби розхитати ситуацію в країні будуть з боку Росії або місцевих негідників.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив соціальний психолог Олег Покальчук у відповідь на запитання про можливі суспільні реакції на карантинні обмеження на зразок протестів у Мічигані.

"Де ми, а де той Мічиган!.. Я взагалі не передбачаю якихось громадських реакцій "знизу", оскільки суспільство як таке в класичному сенсі слова зараз не існує, тим більше "громадянське". Але ситуацію намагатимуться "качати" як з Росії, так і наші місцеві негідники", - сказав Покальчук.

Він додав, що у цьому сенсі слід також побоюватися провінційних "корисних ідіотів". На думку соціального психолога, місцеві чиновники можуть спробувати "так прогнути людей, що у них хребти затріщать".

"Я взагалі вважаю "корисних ідіотів" найбільшою загрозою національній безпеці", - зауважив Покальчук.

Повну версію інтерв’ю незабаром буде оприлюднено на сайті Укрінформу.