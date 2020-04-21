Біологічно ізоляція жодним чином не впливає на організм – психолог

Реальний вплив карантинної ізоляції на людину пов’язаний винятково з її соціальними установками, а біологічно вона жодним чином на організм не впливає.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив соціальний психолог Олег Покальчук.

«Ізоляція для людини - це завжди випробування, не дарма її обрали і формою покарання. За характером впливу слід розрізняти вимушену або примусову ізоляцію (вона дійсно травматична) і добровільну (властивість характеру, аскетизм, чернецтво). Але тут слід зауважити, що біологічно ізоляція жодним чином не впливає на організм - їжі і води вам потрібно менше, для тіла помірних статичних навантажень (тієї ж "планки") достатньо», - сказав Покальчук.

Він зауважив, що реальний вплив ізоляції пов’язаний винятково з соціальними установками, тобто з переконанням людини в тому, що вона - соціальна тварина, як говорив Арістотель.

«Чим більше люди занурені в соціум, чим менше вони самодостатні, тим більше вони страждатимуть», - зазначив соціальний психолог.

У цьому контексті він спрогнозував, що такі люди в умовах тривалого карантину або радикально переглянуть своє ставлення до світу, або «псуватимуть собі життя» й надалі.

Повну версію інтерв’ю згодом буде оприлюднено на сайті Укрінформу.