Нові можливості карантину: де пацієнту отримати допомогу в онлайні?

Усе для того, аби зменшити навантаження на медиків “на передовій”, а також щоб у громадян не було зайвого приводу виходити з дому під час карантину

МОЗ України запущено платформу для онлайн-консультацій українських лікарів, що працюють в реанімації, з більш досвідченими колегами – провідними анестезіологами країни. Про це розповів під час брифінгу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, наразі на платформі зареєстровано семеро експертів-анестезіологів та понад 100 закладів охорони здоров’я, в яких лікують хворих на коронавірус. Для лікарів це прекрасна можливість отримати фахову пораду – як себе поводити в тому чи тому випадку. Але таких порад нині потребують і пацієнти. Для них, окрім гарячої лінії на сайтах МОЗу і Кабміну, останнім часом створюється чимало платформ, де можна отримати онлайн-консультацію – і не лише щодо COVID-19.

Онлайн-допомога лікарів з Дніпра для всієї України

Про найновішу з таких ініціатив повідомив на своїй сторінці у Facebok екс-міністр Дмитро Дубілет: “Ми запустили безкоштовний медичний контакт-центр, в якому можна отримати консультацію по коронавірусу. До нього можна звернутися за телефоном 0800301131 або отримати чат-консультацію через Телеграм (@JmcMedHelpBot) чи Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp). Консультуватися можна з будь-яких питань щодо коронавірусу: симптоматика, профілактика, необхідні дії. Консультують лікарі з медичного центру JMC”.

Звернувшись за вказаним номером, ми дізналися, що лінія була організована єврейською общиною Дніпра за підтримки клініки JMC, де оператори-консультанти разом з лікарями працюють для всієї України. Клієнту, який підозрює у себе симптоми коронавірусної інфекції, перебуває в панічному стані або має питання щодо дії соціальних норм, пов’язаних з карантином, приміром, щодо роботи транспорту, допомагають кваліфіковані лікарі або оператори. Контакт-центр працює цілодобово – як у телефонному режимі, так і у Вайбер чи Телеграм.

...щоб стало звичайною нормою отримати консультацію лікаря зручно вмостившись удома, а не біжучи кудись у черги

Менеджерка проєкту Юлія Гусєва в коментарі Укрінформу додає, що контакт-центр розрахований як на лікарів, так і на пацієнтів. Перевага у тому, що пацієнти і лікарі можуть спілкуватися з будь-якого зручного місця (вдома / у вільний час). Наразі консультації надають близько 10 лікарів, але є можливість збільшити кількість фахівців за потреби. На запитання про те, чи передаватимуть фахівці центру інформацію МОЗу чи Центру громадського здоров'я про звернення пацієнтів з підозрою на COVID-19, Юлія Гусєва відповідає, що поки не розглядали таку можливість, але на майбутнє – обміркують. У перші дні після запуску отримали близько 50 звернень за телефоном і приблизно стільки ж чатом (Вайбер та Телеграм).

Запитуємо і про те, якого ефекту очікують ініціатори контакт-центру. “Найкращий ефект, звісно, коли всі здорові. Але, насамперед ставимо собі за мету: допомогу у впізнаванні симптомів, впевненість і оперативну допомогу лікаря або підключення невідкладної допомоги. Хочеться, щоб для нас стало звичайною нормою отримати консультацію лікаря, попиваючи чай чи каву, зручно вмостившись на дивані, або порадитися щодо крапель проти нежиті, поки ідеш додому чи їдеш в таксі. Замість того, щоб бігти до лікарні та проводити час у черзі”, – говорить менеджерка проєкту.

Півсотні медиків об’єдналися в онлайні, аби допомогти колегам на місцях

Для допомоги пацієнтам під час пандемії у фейсбук-спільноті “Клуб свідомих українських медиків” об’єдналися і півсотні українських медиків різних спеціальностей. Лікарі готові дистанційно консультувати через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки – у крайніх випадках), тож надали свої телефони у вільний доступ. Консультації надаються усім безкоштовно, не залежно від місця проживання, соціального статусу, релігії, мови та поглядів тощо.

Лікарі об’єдналися задля дистанційного безоплатного консультування хворих / Малюнок з Фейсбуку спільноти

Чому важливо надавати консультації вузьких фахівців онлайн? У зв’язку з розповсюдженням інфекції краще не йти зайвий раз на прийом до лікарні, яка є потенційно небезпечним джерелом зараження, та й реагує лише на невідкладні стани. Тим паче, що наразі є групи людей, які у зв’язку з карантином відірвані від допомоги – приміром, літні люди, чи люди з хронічними захворюваннями, люди зі слабким імунітетом та інші. “Ми робимо це суто за своєю волею на свій страх і ризик, це – наш внесок в стабілізацію епідемічної ситуації, яка назріває в нашій державі, це прояв нашої громадської відповідальності”, – йдеться у заяві медиків. Усі вони працюють в різних закладах, але об׳єднанні бажанням зробити свій вклад в боротьбу з спільними ворогами: вірусом, панікою, низкою громадської активністю та обізнаністю і нестачею медичної допомоги.

Метою таких безкоштовних консультацій є:

відбір важких пацієнтів, яким медична допомога дійсно життєво потрібна, від громадян з банальною нежиттю (на сьогодні співвідношення випадків «небезбека/безпека» становить «1/99», тобто лише 1 пацієнту з 100 дійсно потрібно звернутись до лікаря чи викликати «швидку», іншим 99 – на момент консультації нічого не загрожує).

протидія паніці та інформування населення про необхідність ізоляції в домашніх умовах.

“Ми намагаємося знизити пікове навантаження на медичні установи, щоб наші колеги не «лягали кістьми» на своїх робочих місцях: в ізоляторах та реанімаціях. Жодна система охорони здоров׳я в світі не в змозі під час пандемії прийняти всіх хворих одночасно. Ми заспокоюємо пацієнтів компетентно поясняючи які симптоми хвороб є небезпечними, а які – ні, надаємо поради згідно тих даних, які можна отримати через гаджети”, – пояснюють у медичній спільноті.

Також із досвіду проведених онайн-консультації, наводять такі факти:

у 99% звернень до нас особистий контакт з медиками був очевидно не потрібен;

у 80% пацієнтів звичайна паніка чи невроз: «болі в серці», «горить тіло» (при tº 37,2), відчуття комку в горлі чи стиснення у грудях на фоні повного здоров׳я;

за 5 діб ми обробили майже 35 тисяч звернень, але ознаки можливої коронавірусної інфекції були виявлені лише у 11 пацієнтів, у інших випадках була банальна застуда, чи ті види ГРИПУ, які найчастіше не загрожують життю, і абсолютно точно вилікуються в домашніх умовах.

Контакти сімейних лікарів, психологів, психіатрів, невропатологів, ЛОРів, акушерів-гінекологів, ортопедів-травматологів, дерматологів та інших фахівців можна знайти за цим посиланням.

Де іще можна отримати консультацію?

Також свою ініціативу у онлайн-допомозі виявила команда медичного центру "Пліч-О-Пліч" зі Львова. Там працюють 18 спеціалістів – сімейні лікарі, хірурги, терапевти, неврологи, кардіолог, офтальмолог, психіатр, кардіолог, педіатр, травматолог, лікарі невідкладних станів, які готові надавати поради та рекомендації всім, хто звертається у Viber за телефоном 068 016 0016.

“Київстар” спільно з мобільним сервісом моніторингу здоров'я Doctor Online запустили власний чат-бот у месенджері Viber. У боті для користувачів буде доступно кілька опцій:

перейти на завантаження додатку Doctor Online та отримати безкоштовно професійну консультацію одного з понад 60 лікарів;

та отримати безкоштовно професійну консультацію одного з понад 60 лікарів; замовити доставку ліків через Liki24.com, Нову Пошту, Укрпошту;

пройти онлайн-тест, який дозволить виявити чи знаходитеся ви в групі ризику до захворювання на COVID-19;

отримати відповіді на найпопулярніші запитання з приводу симптомів та захворювання COVID-19.

У Київстар наголошують, що за чотири місяці існування додатку його завантажили понад 100000 користувачів, а за добу лікарі надають понад тисячу консультацій. На сьогодні у підтримці додатку «Doctor Online» працює понад 60 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій. Додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. Мегабайти за користування додатком списуватимуться згідно тарифного плану.

А для користувачів Instagram ще восени з’явилася сторінка «Свій.Док», де лікарі надають перевірену інформацію про профілактику і лікування, проводять прямі ефіри, під час яких пацієнти можуть поставити свої запитання. Наразі на інстаграм-сторінці вже майже 30 тисяч читачів. Із останніх дописів можна дізнатися перевірені факти про тканинні маски, вірус папіломи людини, безпліддя, виникнення сивини тощо.

Як бачимо, без консультації спеціалістів пацієнти під час карантину не залишаться. Звісно, це не є повноцінною заміною прийому у лікаря, але у ситуації пандемії потрібно використовувати усі сучасні можливості і, на щастя, епоха діджиталізації нам це дозволяє.

Юлія Горбань, Київ