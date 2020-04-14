Із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПРО ПОДІЇ З 12 БЕРЕЗНЯ ДО 12 КВІТНЯ ЧИТАЙТЕ ТУТ І ТУТ).

14.04.2020

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Телеканали ICTV, UA:Перший, "1+1", "Україна" та "Інтер" вестимуть прямі трансляції Великодніх богослужінь Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Української православної церкви.

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Сьогодні більше третини українців найбільше турбуються про здоров'я рідних у зв'язку з коронавірусною інфекцією, майже третина - занепокоєні зростанням цін на продукти, а у кожного четвертого виникли фінансові труднощі.

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Позитивно оцінюють успіхи влади у протидії епідемії коронавірусу 46% українців, водночас більшість відзначає недостатнє забезпечення медиків засобами індивідуального захисту (70%).

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Президент Володимир Зеленський підтвердив домовленості з українськими медіагрупами щодо трансляції Великодніх богослужінь та наголосив, що від дисципліни українців на свято залежатиме термін карантину.

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На непідконтрольних українському уряду територіях у Донецькій і Луганських областях наслідки пандемії коронавірусу можуть бути надзвичайно негативними: заяви представників «влади» в ОРДЛО про незначну кількість хворих на COVID-19 не відповідають дійсності.

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Великодні богослужіння УГКЦ у прямому ефірі буде транслювати «Живе телебачення», а також ретранслюватимуть загальнонаціональні та регіональні телеканали України.

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Карантин у Харкові: люди носять захисні маски, та не збираються великими групами.

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З 00:00 16 квітня на в’їздах до Києва буде запроваджено вимірювання температури для тих, хто в’їжджає до столиці: якщо температура буде вище 37°C, то братимуть аналізи на COVID-19, якщо вище 38°C - можуть госпіталізувати.

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Нацбанк підбив підсумки першого місяця карантину

Джерело: НБУ

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На Полтавщині на час Великодніх свят запровадять низку додаткових обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

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За результатами експрес-опитування, проведеного Європейською бізнес-асоціацією (ЕВА), 50% респондентів підтримують послаблення обмежувальних заходів у країні.

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Міністерство соціальної політики у квітні виплатить одноразову грошову допомогу в сумі 1000 гривень пенсіонерам, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Окрім того - одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також - одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

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У Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

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В областях перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус та як виконується протокол лікування таких недужих.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Великдень кожен має усвідомлювати важливість карантину і якщо вдасться уникнути скупчень людей, то можна буде говорити про покращення ситуації в Україні.

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В Івано-Франківську на лікарняних перебувають 430 медпрацівників, що створює дефіцит персоналу в лікарнях.

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Державні структури вже спрямували 1,47 млрд грн на закупівлю товарів та послуг для боротьби з епідемією коронавірусу.

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У Києво-Печерській лаврі за минулу добу зареєстровано ще два випадки захворювання на коронавірус.

Лавра на карантині/ Фото: Геннадій Мінченко

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З четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня запровадять посилений контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає найоптимістичнішим сценарієм повернення України і світу до звичайного життя після пов’язаних з коронавірусом обмежень наприкінці літа.

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На Миколаївщині підтверджено ще 9 випадків захворювання на COVID-19.

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В Україні протягом доби коронавірус виявлено у 270 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3372-ох.

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У Київській області підтверджено 224 випадків захворювання на коронавірус.

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Ближче до 24 квітня буде прийматися рішення щодо зменшення карантинних обмежень.

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У Збройних силах України протягом минулої доби не виявлено нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

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З початку епідемії COVID-19 на території України захворіло майже 600 медпрацівників.

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Особливий режим обмежувальних заходів, який у Чернівецькій області впроваджували на минулих та позаминулих вихідних, буде продовжено і на великодні свята.

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Постанова головного державного санітарного лікаря від 30 березня “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) у місцях торгівлі” з 14 квітня втратить чинність - ринки на час карантину знову закриють.

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Серед заходів, спрямованих на вихід з карантину, буде запровадження нового виду тестування - ІФА (імуноферментний аналіз), заявив головний державний санітарний лікар.

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У Київській області на Великдень священники проводитимуть святкові служби в режимі онлайн. Паски освячуватимуть за умов підвищеної антивірусної безпеки - у пекарнях та місцях продажу цих пасок.

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Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що система охорони здоров'я розрахована на одночасне перебування у відділеннях інтенсивної терапії не більше 3,5 тисяч хворих на Covid-19.

13.04.2020

За кордоном від коронавірусної хвороби одужали 24 українці. 175 громадян України проходять лікування у закордонних клініках.

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Кияни не підхопили фейк про те, що тварини нібито можуть передавати COVID-19 своїм власникам. Тенденції, що люди нібито почали масово виганяти на вулицю домашніх улюбленців не спостерігається.

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Державний центр зайнятості полегшив процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер потрібно заповнити лише дві заяви – про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

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Поліція станом на 13 квітня склала 6 042 адмінпротоколи через порушення карантину.

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Блокпост на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей / Фото: Юрій Рильчук. Укрінформ

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Артисти Тіна Кароль, Dzidzio, Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та Павло Зібров уже долучилися до соціального проєкту і записали для українців відео щодо важливості залишатися вдома під час карантину.

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Міністерство охорони здоров'я закликає дотримуватися обмежувальних заходів на Великодні свята.

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Вірус може зберігається на упаковці (папір, картон, пластик) від 24 до 72 годин.

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У Києво-Печерській лаврі, де зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, підтвердили другий випадок смерті.

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Верховна Рада визначила поняття "самоізоляція" та "обсервація", а також дозволила обробку персональних даних без згоди особи з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

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У Києві правоохоронці вже склали 814 адміністративних протоколів щодо порушників обмежувальних заходів, запроваджених для запобігання поширенню коронавірусу.

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Церкви в Україні готуються до Великодніх богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 тисяч посилок з освяченими пасками. Про відзначення Великодніх свят ішлося на нараді під головуванням Президента щодо питань боротьби з коронавірусом.

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Києво-Печерська Лавра закривається на карантин.

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У Києві зареєстровано 495 випадків захворювання на коронавірус, з них 79 - за минулу добу.

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В Україні на COVID-19 протестували 11 тисяч 136 осіб.

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Надбавки медикам у розмірі 300%, що задіяні в боротьбі з COVID-19, виплатять за рахунок медсубвенції. Про це на брифінгу в понеділок сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Міністерство освіти та науки оприлюднило розклад Всеукраїнської школи онлайн на другий тиждень навчання - 13-17 квітня.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

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На ранок 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний, одна людина одужала.

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В Україні лабораторно підтверджено 325 нових випадків COVID-19, з них - 12 у дітей.

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ЯК ВІДРІЗНИТИ СЕЗОННУ АЛЕРГІЮ ВІД COVID-19?

Із початком цвітіння в багатьох людей проявляється алергія на пилок рослин (поліноз). Її симптоми — нежить, свербіж очей, гортані тощо — легко переплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19.

Ключові відмінності сезонної алергії — для неї не характерне підвищення температури і симптоми знімаються протиалергійними засобами.

Якщо у людини поліноз, вона має уникати контактів зі специфічними алергенами і проконсультуватися з лікарем щодо протигістамінних ліків та імунотерапії. Пандемія COVID-19 на це не впливає.

Водночас пам’ятаймо, що нова коронавірусна інфекція небезпечна передусім для літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної системи, діабетом, онкологічними недугами та ін. Тому дуже важливо дотримуватися правил профілактики, щоб не поширювати вірус.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. Після використання їх треба викинути у сміттєвий контейнер з кришкою. У разі відсутності серветок чхайте і кашляйте у згин ліктя.

Мийте чи обробляйте спиртовмісним дезінфектором руки до та після туалету, після вулиці, перед приготуванням їжі, після доторків до поверхонь загального користування: дверних ручок, вимикачів, кнопок у ліфтах тощо.

Мити руки потрібно теплою водою з милом 20–40 с. Якщо немає можливості вимити руки, обробіть їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.

Після миття руки ліпше витерти одноразовим рушником або серветками, які потім треба викинути у сміттєвий контейнер.

Не виходьте надвір без нагальної потреби, а якщо вийшли, уникайте громадських місць і дотримуйтеся відстані щодо інших людей не менше 1,5–2 м.

Поставтеся до карантину відповідально. Тривале перебування вдома — нелегкий час. Тож сплануйте свій щоденний розпорядок. Додайте до нього фізичні вправи і навчання, а домашній відпочинок (читання, фільми, серіали) можна урізноманітнити онлайн-переглядом опер, театральних вистав, віртуальними екскурсіями. Багато музеїв та інших організацій на час карантину відкрили безкоштовний доступ до своїх ресурсів.

Оберіть надійного постачальника продуктів, предметів особистої гігієни тощо, який доставлятиме ваше замовлення додому. Це допоможе рідше виходити у продуктові магазини чи аптеки.

Увага‼️! У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до сімейного лікаря. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840.

Діагноз "коронавірусна інфекція" може бути підтверджений лише лабораторними методами діагностики.

Джерело: ЦГЗ/Фейсбук