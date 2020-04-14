Зеленський оприлюднив програму телетрансляцій Великодніх богослужінь

Телеканали ICTV, UA:Перший, "1+1", "Україна" та "Інтер" вестимуть прямі трансляції Великодніх богослужінь Української греко-католицької церкви, Православної церкви України та Української православної церкви.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Facebook.

"Радий, що, згідно з соціологічними опитуваннями, майже 90% українців, розуміючи всю складність ситуації, планують провести Великдень вдома. Ми маємо домовленості з українськими медіагрупами, тож ви зможете подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков як на найбільш рейтингових, так і на інших телеканалах, включно з регіональними", - зазначив глава держави.

Згідно з опублікованою главою держави програмою, ICTV та UA:Перший 19 квітня транслюватимуть з 7:30 до 11:00 святкове богослужіння Української греко-католицької церкви.

Телеканали "1+1" та UA:Перший у ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00 вестимуть трансляцію служби Православної церкви України.

"Україна" та "Інтер" у ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00 транслюватимуть богослужіння Української православної церкви (УПЦ МП).

Раніше у відеозверненні Володимир Зеленський підтвердив домовленості з українськими медіагрупами щодо трансляції Великодніх богослужінь усіх церков та наголосив, що від дисципліни українців на свято залежатиме термін карантину.