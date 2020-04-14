Зеленський: Якщо вдасться пройти Великдень, зможемо говорити про покращення

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на Великдень кожен має усвідомлювати важливість карантину і якщо вдасться уникнути скупчень людей, то можна буде говорити про покращення ситуації в Україні.

Про це Зеленський сказав під час традиційної наради під його головуванням щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляється на сайті Офісу Президента.

«Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні. Але доти кожен українець має усвідомлювати важливість карантину», – наголосив Президент.

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Як повідомлялося, з 6 квітня уряд запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків

За даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.