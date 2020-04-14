На Київщині у Великдень священники проводитимуть святкові служби онлайн

У Київській області на Великдень священники проводитимуть святкові служби в режимі онлайн. Паски освячуватимуть за умов підвищеної антивірусної безпеки - у пекарнях та місцях продажу цих пасок.

Про це повідомив в.о.голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулі вихідні область вперше провела в особливих умовах обмеження пересування. Це вимушений захід, викликаний необхідністю мінімізувати соціальні контакти для зниження ризиків поширення коронавірусу...Такі самі правила розповсюджуються на пасхальні свята - на 18, 19, 20 квітня та на поминальний тиждень", - сказав Володін.

За його словами, на Великдень священники проводитимуть святкові служби в режимі онлайн.

"Святити паски також будуть в умовах підвищеної антивірусної безпеки - в пекарнях та місцях продажу цих пасок. Від вас потрібно лише одне - дотримуватися карантинних обмежень та не виходити з дому без особливої потреби. Уникайте прогулянок, пікніків, кладовищ великими групами та без захисних масок", - наголосив Володін.

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"Зараз багато залежить від нашої самосвідомості та готовності дотримуватися встановлених правил. Це стосується не лише населених пунктів та районів області, де виявлені осередки захворювання", - додав він.

Як повідомлялося, 12 квітня під час святкування Великодня християнами західного обряду до українських храмів прийшло приблизно 126 тисяч українців проти майже 3 мільйонів людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.