У Михайлівському Золотоверхому освятили три тисячі пасок для військових

У Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві освятили 3000 пасок для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

“З молитвою передаємо побажання, щоби ці паски, які є символом найбільшого християнського святкування – Воскресіння Христового, наповнили серця радістю, а тілу додали фізичних сил, щоби достойно нести своє служіння”, - сказав архімандрит Лаврентій наприкінці відправи.

В Михайлівському Золотоверхому монастирі освятили 3000 пасок для українських воїнів/ Фото: ПЦУ

Зазначається, що завдяки сприянню благодійників Великодні паски будуть відправлені у зону проведення операції Об’єднаних сил для українських воїнів.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня запровадили карантин для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Спочатку його ввели до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня.

Станом на ранок 13 квітня в Україні зареєстровано 3102 випадки зараження коронавірусом, 93 людини померли, 97 померли. За добу зафіксовано 325 нових випадків COVID-19.