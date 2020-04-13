В Одесі узгодили святкування Великодня в умовах карантину

Представники духовенства Одещини вирішили під час Великодніх свят не проводити хресних ходів навколо храмів, а також закликали мирян, передусім із груп ризику, дивитися богослужіння онлайн.

Віряни, що принесуть освячувати пасхальні страви, мають прийти у визначені місця біля храмів у захисних масках і дотримуватись карантинних вимог, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таких домовленостей щодо святкування Великодня в умовах карантину досягнуто 13 квітня на засіданні Одеського оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусу за участі голови облдержадміністрації Максима Куцого, мера Одеси Геннадія Труханова, представників медустанов та духовенства.

"У Вербну неділю можна було спостерігати багато людей без захисних масок біля храмів, які не дотримувались карантинних заходів. Щоб наступна неділя не стала відправною точкою масового захворювання, ми повинні затвердити і реалізувати план превентивних заходів, щоб захистити людей", - зазначив очільник ОДА.

Він нагадав, що ігнорування деякими представниками духовенства вимог карантинного режиму вже спричинило інфікування багатьох служителів Києво-Печерської лаври.

Представники духовенства, які взяли участь у засіданні оперативного штабу, закликали вірян, особливо тих, хто в групі ризику, залишатися вдома на Великдень і дивитися в режимі онлайн богослужіння, які триватимуть до 3-ї години 20 квітня. А о 6-й годині ранку священики розпочнуть освячувати великодні кошики тих, що прийдуть до храмів. Вірян закликають бути у захисних масках та дотримуватись дистанції у 2-3 метри.

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Також представник УПЦ МП зауважив, що священники розуміють небезпеку поширення коронавірусу й зроблять все можливе, щоб не допустити повторення скупчення людей під час святкування Великодня, як це було 12 квітня біля одного з храмів у Суворовському районі міста.

Представники духовенства також дійшли згоди про те, що на Великдень в Одесі та області не буде хресних ходів навколо храмів, а про точний час і місця, де будуть освячувати пасхальні кошики, мирян поінформують додатково через місцеві ЗМІ.