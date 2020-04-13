У Сумах заборонили відвідування кладовищ у поминальні дні
Відповідне рішення у понеділок, 13 квітня, ухвалив Сумський міськвиконком, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Святкові богослужіння з приводу святкування Великодня з 14 по 21 квітня, поминальні богослужіння та заходи 26, 27, 28 квітня проводяться релігійними організаціями на території культових споруд і прилеглій території без участі громадян», - йдеться у рішенні.
Виконком запропонував суб’єктам господарювання, які займаються випічкою пасок, запросити і надати доступ представникам релігійних організацій для проведення обряду освячення продукції. Те ж саме стосується і закладів торгівлі.
Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міськради доручено забезпечити проведення онлайн-трансляції Великоднього богослужіння зі Спасо-Преображенського кафедрального собору та Свято-Воскресенського кафедрального собору в ніч з 18 на 19 квітня з залученням технічних можливостей КП «Інфосервіс», а також сприяти запису та трансляції на інформаційних ресурсах звернення релігійних організацій до громадян щодо святкування Великодня в умовах карантину.
Також цим рішенням заборонено відвідування кладовищ населенням, у тому числі присутність на них священнослужителів, із метою здійснення поминальних заходів 19, 26, 27, та 28 квітня та встановлення намогильних споруд із 14 квітня до закінчення карантину.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня у Сумській області зареєстровано 74 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося.
Загалом в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали.
Фото: suspilne.media