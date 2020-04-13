У Сумах заборонили відвідування кладовищ у поминальні дні

У Сумах на Великдень богослужіння в храмах проводитимуться без вірян, заборонено відвідувати в поминальні дні кладовища.

Відповідне рішення у понеділок, 13 квітня, ухвалив Сумський міськвиконком, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Святкові богослужіння з приводу святкування Великодня з 14 по 21 квітня, поминальні богослужіння та заходи 26, 27, 28 квітня проводяться релігійними організаціями на території культових споруд і прилеглій території без участі громадян», - йдеться у рішенні.

Виконком запропонував суб’єктам господарювання, які займаються випічкою пасок, запросити і надати доступ представникам релігійних організацій для проведення обряду освячення продукції. Те ж саме стосується і закладів торгівлі.

Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міськради доручено забезпечити проведення онлайн-трансляції Великоднього богослужіння зі Спасо-Преображенського кафедрального собору та Свято-Воскресенського кафедрального собору в ніч з 18 на 19 квітня з залученням технічних можливостей КП «Інфосервіс», а також сприяти запису та трансляції на інформаційних ресурсах звернення релігійних організацій до громадян щодо святкування Великодня в умовах карантину.

Також цим рішенням заборонено відвідування кладовищ населенням, у тому числі присутність на них священнослужителів, із метою здійснення поминальних заходів 19, 26, 27, та 28 квітня та встановлення намогильних споруд із 14 квітня до закінчення карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня у Сумській області зареєстровано 74 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося.

Загалом в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали.

Фото: suspilne.media