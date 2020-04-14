На Миколаївщині підтвердили ще дев’ять випадків COVID-19

На Миколаївщині підтверджено ще 9 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

«14 квітня виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи мешкають у с.Воронівка, 6 осіб з м.Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з с.Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування із раніше захворілими, за релігійною ознакою», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, у Миколаївській області зареєстровано 14 випадків COVID-19, всі - у Вознесенському районі.

Зазначається, що з 20.00 13 квітня до 08.00 14 квітня по медичну допомогу звернулися 4 особи з підозрою на COVID-19, з них одну особу госпіталізовано до КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб», решті призначено амбулаторне лікування.

Наразі в інфекційному стаціонарі перебуває 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом «коронавірусна інфекція COVID-19».

Ще три особи, в яких підтверджено коронавірус, отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

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За даними ОДА, всього з початку року по медичну допомогу звернулося 135 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них 83 пацієнтів госпіталізовано, 52 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Повідомляється, що лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 130 пацієнтів. На сьогодні 2 обстежені особи з позитивним результатом, 97 осіб мають негативний результат, 19 проб у роботі та 12 осіб в стадії обстеження.

Крім того, обстежено методом ПЛР 165 осіб за епідемічними показниками (з діагнозом «пневмонія» будь-якої етіології, контактних осіб з підозрілими випадками та осіб, які прибули із-за кордону). З них у 12 осіб результат виявився позитивним.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. При цьому, повідомлялося про 5 випадків корнавірусу на Миколаївщині.