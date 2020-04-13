Дружина та діти хворого на Миколаївщині не мають симптомів

Мешканець міста Вознесенська Миколаївської області, у якого виявили коронавірус, наразі почувається нормально, перебуває вдома на самоізоляції. Його дружина та троє дітей наразі не мають ніяких симптомів хвороби.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив міський голова Вознесенська Віталій Луков.

«Як ви знаєте, наразі COVID-19 підтверджено у 5 людей – четверо мешканців села Воронівка, що за 12 км від Вознесенська, та один житель міста. Останній – це чоловік близько 40 років. Він дійсно останнім часом мав легкі прояви хвороби, його консультував телефоном сімейний лікар, але симптоми були як при звичайній застуді, тому ніхто навіть не запідозрив, що це може бути коронавірус. Чоловік почав одужувати. І лише дізнавшись, що він контактував з 80-річною бабусею з Воронівки, яка наразі перебуває в інфекційній лікарні в Миколаєві, у нього взяли пробу на вірус, яка виявилася позитивною», - розповів Луков.

Він також зазначив, що чоловік зараз почувається нормально, перебуває вдома на самоізоляції. А його дружина та троє дітей наразі не мають ніяких симптомів хвороби. За ними встановлене спостереження.

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Зараз у місті триває обстеження контактних осіб цього чоловіка, який, як і всі інші наразі виявлені хворі, є прихожанином однієї з протестантських церков.

Станом на 8.00 13 квітня в Миколаївській області зареєстровано 5 підтверджених випадків COVID-19.

До 11 квітня область була єдиною в Україні, де не було підтверджено жодного офіційного хворого.