На Миколаївщині підтвердили вже 5 випадків коронавірусу

Станом на 20.00 12 квітня в Миколаївській області зареєстровано 5 підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

"Першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, мешканки с.Воронівка Вознесенського району. На даний час вони перебувають на стаціонарному лікуванні в КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб».

За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивних результати серед контактних. З них дві особи мешкають у с.Воронівка, одна у м.Вознесенську", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на даний час проведено визначення розширеного кола контактних у кількості 17 осіб, які потребують термінового лабораторного обстеження.

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Станом на неділю в інфекційному стаціонарі перебувало 15 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом «Короновірусна інфекція COVID-19». Ще 3 особи з виявлених контактних з лабораторно підтвердженим діагнозом «Короновірусна інфекція COVID-19» отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

З 16 березня впроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули із-за кордону та різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження та контроль щодо дотримання термінів та умов самоізоляції.

Всього на облік було взято 3063 особи. На 20.00 12 квітня знято з обліку 2069 осіб у зв’язку із завершенням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 994 особами.

Як повідомлялося, до 11 квітня Миколаївщина була єдиним регіоном України, де не було зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

У суботу, 11 квітня, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що у Миколаївській області зафіксовано перші два випадки COVID-19 у людей, які повернулися з Польщі.

Жінки, у яких підтвердився коронавірус, жительки села Воронівка Вознесенського району. Вони обидві пенсіонерки, з однієї сім'ї.

Фото: АА