Дистанційне навчання: в Україні запустять глобальну освітню платформу Learning Passport

Україна стане однією з перших трьох країн, в яких запрацює Learning Passport – глобальна освітня онлайн-платформа, яку запускають Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Microsoft Corp.

Сервіс покликаний подолати освітню кризу під час пандемії COVID-19 і буде запущений в роботу вже у травні, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Новий виклик для системи освіти – це розробка таких інструментів та рішень для дистанційного навчання, які були б зручні та зрозумілі для всіх педагогів та учнів. Ми підтримуємо запуск платформи Learning Passport для України. Адже це нові можливості для освіти наших громадян як в умовах карантину, так і після його завершення”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Платформа Learning Passport – результат партнерства між ЮНІСЕФ, Майкрософт і Кембриджським університетом. Від початку вона була розроблена для дистанційної онлайн-освіти дітей біженців та переселенців, а її запуск було заплановано на 2020 рік. Однак функціонал ресурсу значно розширили, щоб допомогти у навчанні дітям та молоді на дистанційному навчанні, яке було запроваджено через спалах COVID-19.

Контент платформи для українських дітей та молоді буде доступний у травні 2020 року. Він включатиме онлайн-книжки, відео а також додаткову підтримку для батьків тих дітей, які мають особливі освітні потреби.

"Школи закриваються, діти стають ізольованими, відчувають страх і тривожність – наслідки цієї пандемії впливають на дітей у всьому світі. Ми повинні об’єднатися та взяти до уваги всі можливі способи, щоб допомогти нашим дітям пройти через ці важкі часи. З нашими давніми партнерами, такими як Майкрософт, ми можемо швидко надати дітям та молоді інноваційні та придатні до адаптації рішення. Адаптація платформи Learning Passport – це нагадування про те, як багато ми можемо досягти для дітей разом з нашими партнерами у часи, коли криза поглиблюється на глобальному рівні", – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

За останніми даними ЮНЕСКО, 1,5 млрд учнів та студентів у 190 країнах відчувають на собі наслідки закриття шкіл. Зараз всі країни, де навчальну програму можна викладати дистанційно, зможуть організувати онлайн-навчання для дітей та молоді, в яких є необхідне обладнання вдома.

Для кожної країни платформа надає онлайн-ресурси навчальної програми та додаткові матеріали рідною мовою. Ці матеріали відібрано експертами, щоб найкращим чином забезпечити потреби учнів та викладачів.

В Україні платформа Learning passport також буде використана для створення онлайн-ресурсу для самоосвіти та неформальної освіти, а саме для поширення програм розвитку соціально-емоційних навичок серед підлітків. В рамках проєкту буде створено цифрову версію навчальної програми UPSHIFT, спрямованої на формування підприємницьких навичок у підлітків та молоді як агентів соціальних змін, а також надання можливостей для реалізації власних ініціатив із соціального підприємництва.

Платформа також пропонуватиме доступ до навчальних та дидактичних ресурсів, створених для всіх учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.

Як додали в МОН, Learning Passport є частиною партнерства Generation Unlimited (Покоління без кордонів) у сфері дистанційного навчання, яка має на меті використання технологій для вирішення тих викликів, з якими стикаються учні та освітні заклади, зокрема в охоплених конфліктом та гуманітарних контекстах.

Generation Unlimited (Покоління без кордонів) – це глобальне партнерство, покликане підготувати молодих людей, щоб вони стали діяльними та активними громадянами. Мета Generation Unlimited – забезпечити, щоб молоді люди віком від 10 до 24 років в тій чи іншій формі навчалися, проходили професійну підготовку або працювали.

Фото: Суспільне